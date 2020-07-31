Ростов-на-Дону, , 08:43 — REGNUM Свыше 20 вертолётов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) привлечены к двусторонним батальонным тактическим учениям на Северном Кавказе и в Закавказье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Так, ударные Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевые Ми-35 сопровождают механизированные колонны батальонных тактических групп и осуществляют огневую поддержку подразделений в процессе учений.

Транспортные вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» задействованы для решения задач мобильных групп тактического воздушного десанта.

Как сообщало ИА REGNUM, учения проходят на территории Дагестана, Северной Осетии, Чечни и российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии в рамках подготовки к предстоящим масштабным учениям «Кавказ-2020». В них участвуют более 5 тыс. военнослужащих, задействованы почти 800 единиц вооружения и техники.

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