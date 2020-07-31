Варшава, , 08:30 — REGNUM Польское автопредприятие FSO Syrena в городе Кутно изготовило пять экземпляров первой серии электромобиля Vosco S106EV. Об этом сообщается на сайте TVPInfo.

Машины оснащены электрическим мотором производительностью 156 «лошадей» и аккумуляторами, которые можно зарядить за 1,5 часа.

«В 2016 году мы начали строительство легковой машины, напоминающего культовую Сирену. Уже через два года, мы получили пассажирское одобрение типа транспортного средства на этот автомобиль», — заявил председатель совета директоров автокомпании Мацей Павлак.

Он добавил, что продолжением этого опыта стало строительство электрокара Vosco S106EV на базе этого автомобиля.

В итоге вместо мотора объёмом 1,4 л появился электрический привод производительностью 115 кВт-ч, что эквивалентно 156 л. с. При этом в спортивном режиме можно достичь до 175 кВт-ч (240 л. с.). Максимальная скорость авто — 140 км/ч.

Напомним, с апреля по июнь текущего года спрос на электрокары с пробегом в РФ вырос на 132%.

Читайте также: Компания BMW расширит модельную линейку электрокаров