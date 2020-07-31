Москва, , 08:29 — REGNUM Американские военные продолжают фиксировать на орбите обломки баков разгонного блока «Фрегат-СБ», которые взорвались в мае в космосе. Они насчитали 175 таких обломков, следует из данных на специализированном сайте space-track.org.

По данным ВВС США, блок баков «Фрегата», который в 2011 году успешно вывел на орбиту обсерваторию «Спектр-Р», взорвался в околоземном пространстве 8 мая этого года. Тогда было зафиксировано 65 обломков, теперь их почти втрое больше.

Обломки внесены в каталог космических объектов и рассеяны в тысячах километров друг от друга. Минимальные высоты их орбит колеблются от 230 до 1074 км, максимальные — от 305 до 6051 км.

Тороидальный блок баков штатно отделился от разгонного блока «Фрегат-СБ» после выработки топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскосмос в мае подтвердил факт разрушения блока баков на орбите и заявили, что обломки не представляют угрозы. По словам космонавта Александра Лазуткина, блок баков мог взорваться из-за близости к атмосфере Земли.

Читайте также: Роскосмос: обломки разгонного блока «Фрегат-СБ» не угрожают МКС

А также: Российский космонавт объяснил, почему взорвался бак разгонного блока