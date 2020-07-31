Токио, , 08:12 — REGNUM Японская компания Sony изготовила для дорожных испытаний тестовый образец электромобиля Vision-S. Видео с прототипом опубликовано на официальном YouTube-канале компании.

Изготовителем платформы для Vision-S является компания Magna Steyr. Отмечается, что Sony намерена провести дорожные тесты своей электрической новинки до конца 2020 года.

Стоит отметить, что премьера первого электрокара от Sony прошла в январе текущего года на выставке электроники CES. Этот демонстрационный электрокар получил два мотора, общая производительность которых составила 268 «лошадей». С 0 до 100 км/ч это авто разгоняется за 4,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 240 км/ч.

Ранее стало известно, что на ежегодном собрании акционеры Sony Corporation большинством голосов утвердили изменение названия компании на Sony Group.

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