Сеул, , 06:46 — REGNUM Окончательное положение на геостационарной орбите занял первый военный спутник Южной Кореи Anasis-II, сообщает агентство оборонных закупок страны.

Аппарат находится на расстоянии около 36 тыс. км над Землей. Таким образом, Республика Корея стала десятым государством в мире, которое имеет спутник связи исключительно для военных нужд.

Как сообщало ИА REGNUM, Anasis-II был выведен в космос 20 июля американской ракетой-носителем Falcon 9, которая, в свою очередь, была запущена с космодрома на мысе Канаверал в США.

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