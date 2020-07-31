Вашингтон, , 03:38 — REGNUM Почти втрое, до 175 единиц, увеличилось количество обломков, которые образовались при взрыве бака разгонного блока «Фрегат-СБ» 8 мая на орбите. Такую информацию приводят ВВС США на специализированном портале space-track.org.

После инцидента было известно о 65 обломках. Фрагменты разлетелись на тысячи километров.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июня пресс-служба Роскосмоса сообщила, что опасности столкновения обломков разрушенного разгонного блока «Фрегат-СБ» с Международной космической станцией не выявлено.

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