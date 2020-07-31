Байконур, Казахстан, , 01:02 — REGNUM Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» в 00:25 мск 31 июля успешно стартовала со стартовой площадки номер 200 космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что все этапы полёта ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Через 587 секунд после старта от третьей ступени носителя отделился головной блок (разгонный блок и два спутника), который продолжит выведение на намеченные орбиты спутники связи. Планируется, что общая продолжительность выведения — до момента отделения второго спутника — составит 18 часов 16 минут 40 секунд.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками связи, запланированный на 30 июля, был перенесён на сутки. Решение о переносе запуска было принято государственной комиссией «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов».

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