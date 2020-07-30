Афины , 30 июля 2020, 19:31 — REGNUM Турецкая компания, выпускающая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), выиграла конкурс на поставку 50 миниатюрных тактических дронов министерству обороны Греции, сообщает 30 июля интернет-портал Defense News.

Беспилотник Proton Elic компании Assuva Savunma Sanayi
Беспилотник Proton Elic компании Assuva Savunma Sanayi
Assuvadedektor.com

Представители турецкой компании Assuva Savunma Sanayi уточнили, что первые два беспилотника Proton Elic RB-128, ранее отправленные в Грецию, успешно прошли приёмочные испытания. Особо отмечается, что это первая экспортная поставка в страну, одновременно являющуюся членом НАТО и Евросоюза.

Напомним, Греция и Турция ведут интенсивные территориальные споры, рассматривают друг друга в качестве вероятных военных противников, между ними регулярно происходят военные инциденты различного масштаба.

Всё это происходит между странами несмотря на их пребывание в Североатлантическом военном альянсе.

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