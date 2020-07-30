Москва, , 19:15 — REGNUM Инженерные войска Российской армии начали получать на вооружение прыгающие противокрышевые мины ПТКМ-1Р, сообщает 30 июля Интерфакс со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Мины предназначены для поражения бронетехники противника в верхнюю поверхность бронекорпуса или башни.

По информации агентства, уже идёт серийное производство таких мин, они поступают в инженерные подразделения небольшими партиями.

Мина ПТКМ-1Р представляет из себя цилиндр массой порядка 20 кг с тепло-сейсмическими датчиками, способными обнаруживать бронетехнику противника на расстоянии до 250 метров.

Когда цель входит в зону поражения, мина ПТКМ-1Р выстреливает вверх боевую часть, которая взлетает над боевой машиной, а затем пробивает ее верхнюю броню кумулятивным зарядом.

При этом датчики систем активной защиты бронетехники не успевают среагировать на этот боеприпас, так как рассчитаны на атаку в горизонтальной плоскости.

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