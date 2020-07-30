Париж, , 18:04 — REGNUM Перспективный палубный разведывательный беспилотный вертолет VSR700, создаваемый по заказу ВМС Франции, совершил свой первый свободный полет, сообщает 30 июля пресс-служба концерна Airbus.

Полёт осуществлялся в Экс-ан-Прованс на юге Франции. Отмечается, что ранее все полеты VSR700 проводились на страховочной привязи.

Десятиминутный свободный полёт нового беспилотника был признан полностью успешным.

Подчеркивается, что в испытаниях был задействован полноценный лётный образец беспилотника, а не оснащенный системами дистанционного управления и автономного полета вертолет Cabri G2, на базе которого создаётся VSR700.

Беспилотный аппарат VSR700 разработан на базе двухместного лёгкого вертолета Guimbal Cabri G2. Новый беспилотник способен находиться в воздухе до 10 часов на удалении от оператора до 185 км. Его грузоподъемность составляет 250 кг. Аппарат длиной 6,3 метра способен развивать скорость до 160 км/час.

В перспективе эти беспилотники должны поступить на вооружение ВМС Франции. Ими предполагается оснастить боевые корабли класса фрегат и эсминец.

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