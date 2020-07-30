Москва, , 16:33 — REGNUM Министерство обороны РФ и российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) в августе 2020 года проведут практические испытания боевого робота «Маркер», сообщает 30 июля ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда Андрея Григорьева.

«В рамках проекта «Маркер» в августе запланирована серия ходовых и огневых испытаний, которые будут проводиться совместно с подразделениями Минобороны России», — цитирует слова Григорьева ТАСС.

Уточняется, что боевой робот будет использован для отработки взаимодействия со спецназом, беспилотниками и боевой авиацией.

Российский боевой робот «Маркер» будет показан на одном из мероприятий международного форума «Армия-2020» в подмосковной Кубинке.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня текущего года российские разработчики провели эксперимент по управлению боевыми робототехническими комплексами «Маркер» при помощи голосовых команд.

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