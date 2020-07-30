Москва, , 15:46 — REGNUM В России на одной из московских стоянок был замечен кроссовер JAC X7. Фотография с машиной размещена на портале «Китайские автомобили».

Вполне возможно, что этот автомобиль привезли в Россию для сертификации.

Премьера JAC X7 на рынке Китая прошла 20 апреля нынешнего года. Попавший в объектив фотоаппарата экземпляр данной модели имеет белый цвет, радиаторную решётку в стиле «китовой пасти», а также очень узкие фары.

Длина автомобиля равна 4776 мм, а колесная база — 2750 мм.

Под капотом машины установлен 174-сильный (251 Нм) 1,5-литровый турбированный мотор, который агрегатируется с 6-скоростной механической трансмиссией либо с 6-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. Крутящий момент от мотора передаётся на передние колеса.

Напомним, уже осенью 2020 года JAC планирует привезти в Россию кроссовер JAC S7, который является предшественником X7.

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