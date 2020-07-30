Париж, , 15:13 — REGNUM Группа PSA разрабатывает новую модульную платформу eVMP (Electric Vehicle Modular Platform) для электрокаров. Об этом сообщается на сайте корпорации.

На данный момент в линейке компании есть две легковых платформы: CMP и EMP2. «Тележка» CMP создана для компактных авто, которые можно оснащать как двигателем внутреннего сгорания, так и электромоторами. Платформа EMP2 разработана для более крупных автомобилей с традиционными и гибридными движками.

Отмечается, что модели, собранные на основе платформы eVMP, будут иметь максимальный запас хода в 650 км. С данной архитектурой будут совместимы аккумуляторы ёмкостью от 60 до 100 кВт*ч. Кроме того, eVMP можно также применять под гибридные силовые агрегаты.

Ранее финансовый директор PSA Group Филипп де Ровира заявил, что корпорация PSA Group планирует закрыть первую половину нынешнего года с прибылью, несмотря на пандемию коронавируса.

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