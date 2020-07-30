Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Поиск источника утечки токсичного бензола на Международной космической станции будет продолжен. Об этом заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Уточняется, что для этого используются два аппаратов Draeger, а также тест-пластинки. Также сообщается, что в ходе проведённых двух новых проверок качества воздуха на орбитальном комплексе повышенной концентрации паров бензола выявлено не было. Эти показания «ниже фиксируемого уровня». Однако экипаж продолжит замеры. Их будут проводить раз в два дня в зависимости от показаний.

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Как сообщало ИА REGNUM, бензол был зафиксирован в воздухе на МКС в апреле. При этом установлено, что его концентрация не превышала предельно допустимую норму, однако найти источник токсичного вещества не удалось.

В июне экипаж станции предпринял несколько попыток по выявлению источника утечки. Для этого воздух между российским и американским сегментами МКС временно разделялся, после чего его состав определялся с помощью прибора AQM. 23 июня стало известно о выходе из строя этого прибора вследствие короткого замыкания. 27 июля NASA сообщило, что был начат новый поиск источника утечки токсичного вещества.