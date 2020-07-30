Москва, , 13:52 — REGNUM Внедрение вредоносной программы в любое устройство с микрофоном может привести к записи информации и её утечке к злоумышленникам. Об этом заявил консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Александр Рогозин в опубликованном 30 июля интервью «Прайм».

Он отметил, что компании-разработчики голосовых ассистентов обеспечивают конфиденциальность записей. Однако эту защиту способно обойти вредоносное программное обеспечение, и тогда через сторонние серверы злоумышленники могут получить любые данные, будь то пароли или подробности деловых переговоров.

Записать окружающие звуки могут и телефон, и умная колонка. Они оснащены голосовым ассистентом, который записывает речь и отправляет её на сервер для распознавания. Такая запись может быть сохранена на сервере и задействоваться, к примеру, для контекстной рекламы.

В таком случае пользователь может столкнуться с рекламой чего-то, о чём он просто говорил рядом с микрофоном.

«По такому принципу работают и отечественная «Алиса», и зарубежный «Google Ассистент», — пояснил Рогозин.

О возможном взломе устройства говорит повышенный расход интернет-трафика и ускоренная разрядка аккумулятора. Эксперт посоветовал регулярно обновлять прошивку устройств и избегать установки сомнительных приложений.

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