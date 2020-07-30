Буэнос-Айрес, , 11:47 — REGNUM Журналистов аргентинской газеты Clarin впечатлило видео учений Центрального военного округа с участием танков Т-72Б3, которое опубликовало Министерство обороны РФ.

Так, журналисты удивились, как военные отрабатывают навыки подводного вождения. Танк во время учений в Оренбургской области преодолел водную преграду глубиной в пять метров.

По словам журналистов, зрелище исчезающего и появляющегося «как ни в чём не бывало» танка их «просто впечатлило». Они назвали танк Т-72БЗ «беспрецедентным смертельным оружием» и сравнили его с подводной лодкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли военные учения с участием танковых подразделений Центрального военного округа.

Экипажи танков Т-72Б3 разгромили «вражеские» танки и укрепленные объекты на расстоянии до двух километров. Затем нанесли удар по беспилотной летательной авиации «противника». Участниками учений стали более 600 военнослужащих и около 30 единиц боевой и специальной техники.

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