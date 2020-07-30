Сеул, , 11:35 — REGNUM Автопроизводитель Kia представил в Южной Корее минивэн Carnival четвертого поколения. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Carnival нового поколения представлен с 7-, 9‑ и 11-местным салоном. Авто оснащено большими колёсными дисками диаметром 18 и 19 дюймов, а также элементами кузова из неокрашенного пластика.

Длина минивэна на 40 мм больше, чем у предыдущей версии машины. Теперь она равна 5 155 мм, а колесная база стала длиннее на 30 мм (3090 мм).

Отдельно в конструкции автомобиля стоит выделить «умные» сдвижные двери. Они автоматически распознают ключ от машины и автоматически открываются перед владельцем. Кроме того, двери блокируются, если пассажир собрался выйти из минивэна и не увидел движущийся рядом транспорт.

В движение модель приводит 202-сильный дизельный мотор SmartStream рабочим объёмом 2,2 л (441 Нм). Также в линейку движков входит 294-сильный бензиновым V6 рабочим объёмом 3,5 л (355 Нм).

Модернизированная Carnival уже доступна для заказа у дилеров на местном рынке. Стоимость базовой комплектации модели равна 31,6 млн вон (около 1,9 млн рублей).

Ранее стало известно, что компания Kia начала дорожные испытания Kia Sportage четвёртого поколения. Премьера новинки состоится в середине следующего года.

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