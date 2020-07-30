Рим, , 11:13 — REGNUM Итальянская компания Lamborghini представила трековый 830-сильный гиперкар Essenza SCV12, разработанный гоночным подразделением Squadro Corse. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Lamborghini Essenza SCV12 Media.lamborghini.com

Отмечается, что всего будет создано 40 таких автомобилей.

Собран гиперкар на базе модели Aventador SVJ. Авто укомплектовано самым мощным мотором Lamborghini. Его рабочий объём равен 6 литров, а производительность V12 составляет 830 «лошадей». Это на 50 л. с. больше, чем мощность самой производительной обычной модификации Aventador SVJ.

С движком агрегатируется 6-скоростная коробка передач Essenza SCV12. Привод у гиперкара исключительно задний.

Стоит отметить, что несмотря на внушительную мощность, автопроизводители не установили в автомобиль каркас безопасности. При этом силовая структура соответствует всем требованиям FIA для гоночных прототипов.

Ранее умельцы из Вьетнама создали версию Lamborghini Aventador SVJ с картонным кузовом. Авто было создано за пять месяцев. Стоимость модернизации составила около 500 долларов (порядка 36 тыс. рублей).

Читайте также: Компания Lamborghini показала принцип работы системы охлаждения Sian