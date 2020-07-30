Финикс , США, , 08:41 — REGNUM Власти американского штата Аризона начали расследование в отношении Apple с целью выяснить, является ли замедление работы старых смартфонов от этой компании нарушением законодательства. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, расследование ведётся по крайней мере с октября 2018 года, у корпорации были запрошены данные о неожиданных отключениях гаджетов, а также замедлениях их работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel для своих компьютеров в пользу собственных процессоров Apple Silicon на базе архитектуры ARM.

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