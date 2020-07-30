Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Американская компания GMC (принадлежит General Motors) выпустила видео-тизер электрического пикапа Hummer. Ролик с авто размещён на канале GMC в YouTube.

Сообщается, что официальная премьера нового автомобиля пройдёт этой осенью, а массовая сборка модели начнется осенью 2021 года. Широкой общественности новинка будет представлена на онлайн-мероприятии.

«Мы будем использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, чтобы рассказать нашу историю», — сказала гендиректор GM Мэри Барра.

Таким образом, Hummer EV выйдет на авторынок одновременно с пикапом Tesla Cybertruck. Не исключено, что по своим характеристикам он станет лучше новинки Илона Маска.

Уже сейчас известно, что электрический Hummer будет оснащён 1000-сильным электрическим мотором, который позволит авто набирать «сотню» за три секунды. Питать электрический агрегат будут новые аккумуляторные батареи Ultium от General Motor ёмкостью от 50 до 200 кВт/ч.

Ранее стало известно, что General Motors рассматривает возможность вложить около 1 млрд долларов в завод в Вентцвилле, где сейчас производятся модели Chevrolet Colorado и GMC Canyon.

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