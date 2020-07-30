Минск, , 08:16 — REGNUM Сборку двигателей китайской компании Geely наладят на белорусском предприятии «Белджи». Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на представителей компании.

Для сборки моторов в индустриальном парке «Великий камень» будет построена еще одна производственная площадка. Это будет сделано совместными усилиями «Белджи» и Geely. Также в планах компаний расширить выпуск кресел.

Данное решение позволит увеличить уровень локализации производства автомобилей Geely в Белоруссии. При этом на данный момент локализация уже превышает 50%.

«В Борисове есть завод, [где] производят сборку двигателей. Предприятие «БелАЗ-Сервис» производит задний и передний мост. Есть завод радиаторов. Есть завод сидений. То есть фактически полный технологический цикл завода дополняется и поставкой основных компонентов с предприятий Республики Беларусь», — заявил директор «Белджи» Геннадий Свидерский.

Напомним, в июне 2020 года реализация автомобилей Geely выросла более чем в два раза в России.

Читайте также: Названы предварительные цены на Geely FY11