Тегеран, , 10:36 — REGNUM 29 июля командующий воздушно-космическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Гаджизаде заявил, что КСИР может поражать враждебные цели в любой точке региона Персидского залива с помощью имеющихся у него на сегодняшний день средств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в кулуарах заключительного этапа совместных учений, которые проводятся в общем районе Персидского залива и Ормузского пролива, бригадный генерал Гаджизаде заявил, что учения КСИР проводятся регулярно, но баллистические ракеты впервые были выпущены из глубин земли в ходе операции, проводимой ВВС КСИР.

Говоря о ракетах, пробивающих щиты и разрушающих оборонительные системы противника, как о новшестве в совместных учениях, он отметил: «Мы сначала развернули систему и нацелили на нее противорадиолокационные ракеты, кроме того беспилотники воздушно-космических сил КСИР тщательно нацелились с удаленного расстояния на заранее определенные цели, в частности на копию американского авианосца».

Далее он сказал, что система и оборудование, которое размещено в комплексе воздушно-космических сил, включая ракетные, оборонные, противовоздушные и другие объекты, наряду с иным морским и наземным оборудованием, вызывает тормозящий и разрушительный эффект, следствием чего является обеспечение безопасности Ирана.