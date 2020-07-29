Москва, , 18:45 — REGNUM Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками послужило замечание к системе управления разгонного блока «Бриз-М». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета-носитель «Протон-М» alexpgp

«При проверках системы управления разгонного блока «Бриз-М» было получено замечание, поэтому пуск ракеты «Протон-М» был перенесён на сутки», — сказал собеседник агентства, добавив, что данная ситуации не представляет проблемы для осуществления старта на сутки позже.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе сообщили, что запуск ракеты «Протон-М» с российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80», запланированный на сегодня, перенесён на 31 июля «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов».

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