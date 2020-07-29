Москва, , 17:43 — REGNUM Орбита полёта Международной космической станции (МКС) в среду, 29 июля, была увеличена на 1,1 километр. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС Nasa

Отмечается, что для осуществления манёвра двигатели грузового корабля «Прогресс МС-14» были запущены на 336 секунд. В результате минимальная высота орбиты МКС над поверхностью Земли увеличилась до 417,5 километра, максимальная высота — до 436,2 километра.

Как сообщается, корректировка орбиты МКС была выполнена для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-17».

Напомним, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-17» с космодрома «Байконур» запланирован на октябрь 2020 года. Корабль должен доставить на МКС новый экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс.