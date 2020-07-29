Москва, , 16:59 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и спутниками связи, запланированный на 30 июля, перенесён на сутки. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Как уточняется, решение о переносе запуска принято государственной комиссией «в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок узлов и агрегатов».

Теперь запуск намечен на 31 июля, 00:25 по московскому времени, сообщили в гокорпорации. Других подробностей в пресс-релизе не приводится.

Напомним, ракета-носитель «Протон-М» должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс-103» и «Экспресс-80».

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