Прага, , 15:21 — REGNUM Чешский автопроизводитель Skoda представил интерьер своего первого серийного электрического авто — кроссовера Enyaq. Изображение салона 29 июля распространила пресс-служба Skoda.

Интерьер Skoda Enyaq Skoda-storyboard

Электромобиль будет укомплектован цифровой «приборкой», двухспицевым рулевым колесом и мультимедийной системой с дисплеем размером 13 дюймов. Стоит отметить, что интерьер Enyaq выполнен в стиле «четвертой» Octavia. Здесь такой же руль, немного «утопленная» виртуальная панель «приборки», а также вертикально стоящий на приборной панели экран мультимедийного комплекса.

Селектор трансмиссии Enyaq получил небольшой кнопочный переключатель. Рядом с ним размещены два подстаканника, а также есть место для беспроводной зарядки смартфонов.

Массовый выпуск Skoda Enyaq iV стартует на чешском заводе в Млада-Болеславе в конце нынешнего года.

Ранее компания Skoda представила концепт-кар Slavia, созданный студентами, которые обучаются в профессиональной школе Skoda. В качестве основы был взят хэтчбек Scala.

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