Сеул, 29 июля 2020, 14:15 — REGNUM Южнокорейская компания Kia приступила к дорожным испытаниям нового Kia Sportage. Снимки закамуфлированного авто опубликовало южнокорейское издание The Korean Car Blog.

Новый Kia Sportage на дорожных тестах
Новый Kia Sportage на дорожных тестах
The Korean Car Blog

Ожидается, что новинка в своем четвёртом поколении может задать новый тренд автомобильной моды.

Официальная премьера автомобиля должна была пройти в конце нынешнего года, но корректировки дизайна модели заставили компанию перенести премьеру новинки на середину следующего года.

Стоит отметить. что ежегодно в мире продается более полумиллиона кроссоверов Sportage. В России эта модель представлена в 18-ти комплектациях. Базовая версия авто стоит 1 464 900 рублей.

На российском авторынке обновлённый Sportage появится в течение ближайших двух-трех лет.

Ранее компания Kia представила на авторынке КНР новую версию седана K5 с немного удлинённой колёсной базой (на 50 мм).

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