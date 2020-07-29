Нюрбург, Германия, , 13:56 — REGNUM Немецкая компания Porsche провела на трассе Нюрбургринг тестирование обновлённой модели Panamera Sport Turismo с гибридным мотором. Об этом сообщает издание CarsCoops.

Внешне Panamera стал больше похож на модель 911. Автопроизводители снабдили рестайлинговое авто немного модернизированным бампером, доработанной оптикой и жёлтыми тормозными колодками.

Журналисты не смогли точно определить к какому типу гибридов относится тестовый автомобиль. Это может быть либо 4 E-Hybrid, либо Turbo S E-Hybrid.

Серьёзных обновлений в интерьере нет. Из новшеств только новый селектор передач от модели 911.

Премьера новинки ожидается в ближайшие несколько месяцев.

Ранее немецкое тюнинг-ателье HGP-turbo увеличило производительность кроссовера Porsche Cayenne Turbo с 550 л. с. до 962 «лошадей».

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