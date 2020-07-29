Пекин, , 12:10 — REGNUM Китайская компания Qoros (входит в холдинг Baoneng Group и компании Chery) официально представила новый кроссовер с индексом 7. Об этом 29 июля сообщается на сайте Kolesa.ru.

Стоит отметить, что Qoros 7 станет первой моделью марки, выпущенной ей за последние четыре года. На китайском авторынке новая машина появится в августе нынешнего года.

Габариты новинки составляют: 4679 мм в длину, 1897 мм в ширину и 1679 мм в высоту. При этом колесная база равна 2720 мм.

Под капотом кроссовера функционирует 204-сильный (280 Нм) четырёхцилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 1,6 л. В линейке силовых агрегатов также присутствует мотор объёмом 1,8 литра мощностью 231 л. с. (300 Нм). Движки сочетаются с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Дизайн автомобиля выполнен в духе концепта Qoros Mile II, представленного в 2019 году на автомобильном салоне в Шанхае.

Внутри модели установлен мультимедийный комплекс с вертикальным сенсорным экраном размером 16,6 дюйма и цифровая «приборка», выполненная в виде отдельного планшета. Также в салоне имеется усеченный трехспицевый руль.

Напомним, по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в июне текущего года в КНР было продано 1,68 млн новых легковых машин, что на 6,5% меньше, чем в июне прошлого года.

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