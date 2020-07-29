Прага, , 11:18 — REGNUM Чешская компания Torsus создала внедорожный микроавтобус Torsus Terrastorm с 29-сантиметровым клиренсом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка собрана на базе Volkswagen Crafter/MAN TGE 4Motion. Дебют авто состоится в третьем квартале нынешнего года. Стоить базовая комплектация модели будет от 57 461 евро (около 4,9 млн рублей).

Автопроизводитель оснастил автомобиль обвесом из пластика, лебедкой и защитными пластинами днища.

В движение микроавтобус приводится двухлитровым битурбодизельным движком мощностью 140 (340 Нм). Также в моторной линейке авто числится 176-сильный силовой агрегат (410 Нм). Оба двигателя трудятся с 6-скоростной «механикой» либо с 8-скоростным «автоматом».

Покупателям будут предложены всего две комплектации модели: TT1 Coach и TT2 Nomad. Автопроизводитель предусмотрел у этих версий: усиленное шасси, привод 4×4, задний дифференциал с блокировкой, а также лебедку с тяговым усилием 5,5 тонны, защитное покрытие корпуса и алюминиевые защитные пластины под днищем авто толщиной 5 мм.

Ранее компания Aurus вывела на испытания в Астрахани внедорожник Komendant.

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