Москва, , 10:25 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020» представят более 28 тыс. образцов вооружений и техники. Об этом сообщает «Красная звезда».

«Мы ожидаем участия в выставочной экспозиции форума более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий», — сказал начальник управления конгрессно-выставочной деятельности Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Олег Кулаковский.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодное мероприятие пройдёт в Одинцовском районе Подмосковья с 23 по 29 августа 2020 года. В рамках научно-деловой программы военно-технического форума запланированы научные дискуссии на тему: «Диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса как фактор развития регионов».

Отметим, 11 августа Минобороны подведёт итоги закрытого конкурса, в результате которого будет выбрана компания для подготовки и проведения церемоний открытия, закрытия и культурно-художественного обслуживания форума «Армия-2020».

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