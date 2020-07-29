Берлин, , 10:17 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW запланировал выпуск электрифицированных версий моделей 5-Series, 7-Series и Х1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также к концу 2021 года в модельном ряду бренда появятся пять автомобилей с полностью электрическим мотором: BMW i3, MINI Cooper SE, BMW iX3, BMW iNEXT и BMW i4.

Что же касается флагманской модели BMW 7 Series следующего поколения, то его моторная линейка будет состоять из четырех типов силовых агрегатов: дизельный или бензиновый движок с 48-вольтовой электрической системой, подзаряжаемый от электросети гибридный агрегат и полностью электрический двигатель.

Чуть позже такие же силовые установки появятся у компактного кроссовера BMW X1 и машин семейства 5-Series.

Ранее стало известно, что концерна BMW планирует построить новые корпуса на заводе «Автотор».

Читайте также: Названы регионы — лидеры в РФ по продажам автомобилей BMW сегмента SUV