Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:10 — REGNUM На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки малого ракетного корабля — носителя крылатых ракет «Калибр» проекта 22 800 «Каракурт», сообщает 29 июля РИА Новости.

По словам директора завода Владимира Кулакова, новый корвет «Павловск» является четвертым кораблем серии, возводимый на предприятии.

Три корабля этой серии — «Удомля», «Ржев» и «Уссурийск» — находятся в «неплохой степени готовности», уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современных кораблей в составе Военно-морского флота к 2027 году должна преодолеть отметку в 70%. Для решения этой задачи предприятия кораблестроения уже обеспечены заказами на годы вперед, подчеркнул глава государства.

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