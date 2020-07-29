Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:56 — REGNUM На Амурском судостроительном заводе осенью 2020 года спустят на воду второй паром ледового класса, строящийся для регулярного сообщения Сахалина с материком. Об этом журналистам сообщил представитель предприятия.

По его словам, строящееся на площадках завода судно будет спущено на воду осенью, а в эксплуатацию его планируется сдать в 2022 годам.

Первый однотипный паром для Сахалина был спущен на воду в августе 2019 года. Сдать заказчику его планируется в 2021 году. Оба судна будут работать на главной переправе Сахалина Ванино — Холмск.

Новые паромы, имеющие усиленный ледовый класс, способны преодолевать лёд до одного метра толщиной. Отмечается, что они лучше будут справляться с непогодой, чем эксплуатируемые сейчас паромы класса «Сахалин».

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге на Невском судостроительном заводе спустили на воду грузопассажирское судно ледового класса «Александр Невский», строящееся для работы на линии между Сахалином и Курильскими островами. Спущенное на воду судно является первым из двух паромов, предназначенных для обеспечения постоянного сообщения Сахалина с Курильскими островами.

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