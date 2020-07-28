Киев, , 23:09 — REGNUM Один из отрядов спецназначения Нацгвардии Украины получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон НАТО 5,56×45 мм, сообщает 28 июля украинское издание Status Quo со ссылкой на пресс-службу Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

По информации издания, новое оружие уже испытано на полигоне Васищево в Харьковской области.

Издание подчёркивает, что особый восторг нацгвардейцев вызвал тот факт, что ствол и ударно-спусковой механизм штурмовой винтовки изготовлены в США. В остальном UAR-15 считается продукцией частного предприятия «Укроп».

Кроме того, украинские спецназовцы заявили, что винтовка UAR-15 стреляет кучнее и тише, чем автомат Калашникова, так как она оснащена штатным глушителем.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев намерен продолжать закупать комплексы Javelin — посол Украины в США