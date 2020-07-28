Парма, Италия, , 22:58 — REGNUM «Аталанта» добыла победу в матче 37-го тура чемпионата Италии против «Пармы». Встреча состоялась на стадионе «Эннио Тартинки» в Парме и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Единственный мяч в составе хозяев забил нападающий Деян Кулулсевски на 43-й минуте матча, открыв тем самым счет. Швед отличился в третьей встрече к ряду.

Победу «Аталанты» во втором тайме сотворили полузащитники Руслан Малиновский, забивший на 70-й минуте, и аргентинец Алехандро Гомес, сделавший итоговый счет встречи на 84-й минуте.

«Аталанта» занимает второе место в чемпионате Италии, набрав 78 очков в 37 матчах. «Парма» идет на 11-м месте с 46 очками перед последним туром.