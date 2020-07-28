Москва, , 15:51 — REGNUM Китайский автопроизводитель Changan для российского рынка обновил компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Об этом сообщили в пресс-службе китайской марки.

Автопроизводитель оснастил новинку новой сенсорной панелью. Она была размещена на правой стороне передней панели рядом с дисплеем мультимедийного комплекса. Также в авто появилась обновленная аудиосистема Hi-End с десятью динамиками, а снаружи можно отметить новые дверные ручки с хромированной отделкой.

В движение модель приводит 128-сильный 1,6-литровый мотор производительностью 128 «лошадей», который агрегатируется с 5-скоростной «механикой» или 6-скоростным «автоматом».

Базовая комплектация кроссовера стоит 1 179 900 рублей. Топовая версия продаётся за 1 319 900 рублей (без учета акций и спецпредложений).

Напомним, в июне текущего года дилеры компании Changan в РФ продали 535 автомобилей — в 4,7 раза больше, чем год назад. Если же брать период с января по июнь, то реализация Changan выросла в четыре раза, до 2234 единиц.

Читайте также: В Чили стартовали продажи пикапа Changan Hunter