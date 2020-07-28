Стокгольм, , 13:58 — REGNUM Прототип автомобиля Volvo с двухдверным кузовом был замечен во время дорожных тестов в шведском городе Гетеборг. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Стоит отметить, что купе и трехдверные универсалы P1800 производились компанией Volvo лишь с 1961 по 1973 годы. В 2021 году купе P1800 отметит свой 60-летний юбилей. Шведский автопроизводитель решил подготовить новый автомобиль с отсылкой к этой классической модели.

Что же касается замеченной на испытаниях новинки, то её очертания совпадают с кузовом купе P1800. Отличия ограничиваются лишь расширенными колёсными арками, новыми бамперами и дополнительным спойлером спереди.

Журналисты издания обратили внимание на то, что у тестовой модели нет выхлопной трубы. Это говорит о том, что на тесты вывели электромобиль.

Ранее старший вице-президент Volvo Лекс Керсемакерс заявил, что компания планирует добавить в свою модельную линейку купеобразный кроссовер V40.

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