Москва, , 11:16 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota сертифицировал в России рестайлинговые Toyota Hilux и Fortuner. Документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) размещен в базе Роспатента.

Обе модели, согласно ОТТС, имеют модернизированный дизельный турбомотор рабочим объемом 2,8 л производительностью 200 «лошадей». Стоит отметить, что в других странах авто оснащено этим же движком, но мощностью 204 л. с. (500 Нм). Силовой агрегат сочетается с 6-скоростным «автоматом» и системой привода 4×4 Part-Time.

Также рестайлинговые автомобили получили новый экстерьер и интерьер, а также более широкий список оборудования.

Данных о сроках выхода обновленных Hilux и Fortuner пока не сообщается.

Ранее специалисты компании Toyota создали работающий прототип машины с твердотельным аккумулятором с функцией быстрой зарядки. Премьеру автомобиля с инновационным аккумулятором планировалось представить на Олимпийских играх этим летом, однако пандемия нового коронавируса помешала этим планам.

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