Москва, , 10:49 — REGNUM На серийный отечественный родстер «Крым» могут установить 7-позиционную автоматическую трансмиссию. Об этом заявил руководитель проекта «Крым» профессор кафедры поршневых двигателей МГТУ им. Баумана Дмитрий Онищенко в интервью каналу Т24.

Также руководитель проекта сообщил, что количество авто, построенных на основе родстера, в модельной линейке станет больше. Так, должны появиться: кроссовер, седан, пикап, а также спецверсии модели «Крым».

В основе конструкции родстера лежит стальная трубчато-коробчатая рама. На ней могут крепиться панели из композитных материалов практически любого дизайна.

В качестве силового агрегата у первого и второго прототипа установлены моторы от Lada Kalina и Granta. Ожидается, что для третьей версии также будут использованы дешевые узлы Granta, хотя точной информации об этом не имеется.

Ориентировочная стоимость базовой комплектации автомобиля — 650 тыс. рублей.

Напомним, за первые полгода нынешнего года с конвейеров предприятий России сошло 510 тыс. легковых автомобилей — на 34,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

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