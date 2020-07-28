Пекин, , 08:14 — REGNUM Стартап Seres (ранее назывался SF Motors) представил на автосалоне в Чэнду серийный вариант кроссовера SF5. Об этом сообщается на сайте Autohome.

Премьера концепта данного авто прошла ещё в 2018 году. Теперь компания показала экземпляр готовый для выпуска в массовом производстве. Продаваться авто будет вначале на домашнем рынке в КНР, а затем кроссовер доберется до авторынка США.

Новинка представляет из себя последовательный гибрид. Машина имеет аккумулятор и два асинхронных электромотора, а также бортовой генератор производительностью 90 кВт.

В качестве бензинового двигателя в авто установлена турбированная «четверка» рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 150 «лошадей». Общая мощность равна 693 л. с. От 0 до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды.

Ранее китайская компания JAC на автовыставке в Чэнду представила кроссовер X8. Новинка позиционируется в качестве флагманской модели марки.

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