Вашингтон, , 02:01 — REGNUM Неполадки в функционировании платежной системы PayPal фиксируют пользователи нескольких стран, 28 июля сообщает специализированный портал Downdetector.

Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются жители Великобритании, Германии, Нидерландов и США. 70% пользователей, которые столкнулись с проблемами, не могут войти в личный кабинет, а 16% — сообщают о неполадках в работе сайта. Еще 14% клиентов не могут осуществить платежные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля пользователи ряда стран отмечали сбой в работе социальной сети Twitter.

PayPal с 31 июля прекратит денежные переводы внутри России