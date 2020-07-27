Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Разрабатываемый в США палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray оснастили заправочным оборудованием, сообщает 27 июля Defense News.

Специалисты компании Boeing установили подвесной контейнер с системой «шланг-конус» на пилоне под левой консолью крыла дрона. В настоящее время проходит проверка и совмещение установленного нового оборудования и бортовых систем беспилотника. Лётные испытания должны начаться осенью этого года.

Сначала буддет проверено влияние подвесного контейнера на аэродинамические и маневренные характеристики беспилотника. Практические испытания с дозаправкой других самолетов состоятся позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС США планируют закупить 72 единицы MQ-25 Stingray на общую сумму около $13 млрд. Эти аппараты должны освободить палубные F/A- 18 °F Super Hornet от функции дозаправки других самолетов. Первый беспилотник-заправщик MQ-25A Пентагон планирует принять на вооружение в 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре установили бюст Герою Советского Союза Василию Маргелову