Москва, , 15:19 — REGNUM На сегодняшний день в строительстве у Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) находятся полсотни военных кораблей. Об этом сегодня, 27 июля, в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил председатель правления, генеральный директор АО «Объединённая судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

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«Что касается наших ключевых проектов. Конечно, в первую голову мы сосредоточены на исполнении гособоронзаказа, — подчеркнул Рахманов. — На сегодняшний день у нас в строительстве находится 50 военных кораблей».

Он напомнил, что в 2020 году ОСК уже сдала головной крейсер «Князь Владимир». В настоящее время он передан Военно-морскому флоту РФ.

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«Планы на сдачу в 2020 году — 14 боевых кораблей, что, в общем, для нас по сравнению даже с советским периодом является рекордом», — добавил гендиректор компании.

Также, по его словам, в планах передать флоту не менее трех или даже четырёх подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в состав ВМФ России после глубокой модернизации вернется атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов.

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