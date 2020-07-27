Астрахань, , 14:33 — REGNUM Российская компания Aurus вывела на испытания в Астрахани внедорожник Komendant. Об этом сообщает RG.

Данный прототип был разработан в Астрахани. На тестах авто было плотно затянуто маскировочной пленкой. Судя по всему на этот раз специалисты автокомпании решили проверить работу автомобиля в условиях жаркого климата. Напомним, в начале нынешнего года 2020 года Komendant проходил испытания за полярным кругом в Швеции, где он тестировался в условиях холода.

В движение новинку приводит 4,4-литровый бензиновый мотор V8 производительностью 598 «лошадей», который сочетается с 9-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Стоит отметить, что шасси новой модели имеет несколько настроек движения: Auto, Sport, Comfort и Allroad. Клиренс Aurus Komendant составляет 200 мм.

Ранее стало известно, что специалисты ФГУП «НАМИ» разрабатывают бюджетную модель Aurus под названием ЕМП-2.

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