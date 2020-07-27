Берлин, , 14:21 — REGNUM Немецкая автокомпания Electric Brands готовит к выпуску крохотный электрокар eBussy производительностью 20 л. с. Видео с 3D-моделью новинки размещено на канале ElectricBrands в YouTube.

Производство eBussy стартует не позднее 2021 года.

Что же представляет из себя eBussy? Это маленькое модульное авто с электромотором. Отличительной его особенностью является модульная конструкция, позволяющая быстро менять тип кузова. Так, например, он может из минивэна «превратиться» в самосвал, а из пикапа в различные другие варианты. В общей сложности покупателям будут предложены 10 различных типов кузова.

Кроме того, в авто можно будет при необходимости легко переместить рулевое колесо в кабине водителя с левой стороны на правую, а также разместить его по центру. Такая опция стала возможной благодаря использованию системы «Drive-by-Wire» (рулевое колесо и педали механически не связаны с шасси).

Максимальный запас хода электрокара равен 200 км. За доплату клиент может приобрести аккумулятор производительностью 30 кВт-ч, который увеличивает запас хода до 600 км.

Также eBussy укомплектован солнечными батареями на крыше и системой рекуперации. Самая дешёвая комплектация модели будет стоить 15 800 евро (около 1,3 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что Electric Brands планирует создать собственную сеть зарядных станций для электромобилей.

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