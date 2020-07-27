Москва, , 13:17 — REGNUM АвтоВАЗ объявил о старте отгрузок новой специальной версии универсала Lada — Largus Cross Quest. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба компании.

Версия Quest отличается новыми передними креслами и доработанной шумоизоляцией. Кроме того, автомобиль получил оригинальные колесные диски, черные глянцевые корпуса наружных зеркал и шильды с обозначением названия специальной серии модели.

«Удобство автомобилю добавляют эргономичные передние сиденья с трёхступенчатым подогревом. Сами кресла обладают более развитым профилем и комбинированной обивкой из ткани и экокожи», — говорится в сообщении.

Экстерьер Lada Largus Cross Quest оживляет новый дизайн колесных дисков. Их покрытие из черного лака и алмазной огранки вместе с рисунком спиц хорошо сочетается с защитным обвесом кузова.

Ранее АвтоВАЗ сообщил о начале продаж в России внедорожника Niva под брендом Lada.

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