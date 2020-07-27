Токио, , 12:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota выводит рестайлинговый вседорожник Toyota Fortuner на глобальный рынок. Об этом 27 июля сообщает издание NJcar.ru

В начале июня текущего года премьера Fortuner уже прошла в Таиланде. Недавно Toyota Fortuner нового поколения был замечена на тестах в Индии, а на прошлой неделе состоялась премьера внедорожника в Индонезии. Теперь же стало известно, что новинка в ближайшем будущем появится и в других странах мира.

Ожидается, что до конца 2020 года обновлённый внедорожник появится и на российском авторынке, однако в российском офисе бренда эту информацию пока никак не комментируют.

Напомним, модернизированная модель Toyota Fortuner имеет доработанную решётку радиатора, иные бамперы, новую головную светодиодную оптику и объединённые хромированные вставки.

Линейка двигателей вседорожника пополнилась переработанным дизельным мотором 1GD-FTV рабочим объёмом 2,8 литра мощностью 204 л. с. (500 Нм).

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