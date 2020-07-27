Пекин, , 12:44 — REGNUM Китайский автопроизводитель представил на автовыставке в Чэнду кроссовер JAC X8. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Новое авто будет позиционироваться в качестве флагманской модели. Стоит отметить, что X8 продемонстрировали с другим логотипом — от бренда SOL. Данная марка создана в рамках совместного предприятия JAC и немецкого концерна Volkswagen специально для электрокаров. Однако JAC X8 не имеет электромоторов. Данное обстоятельство в автокомпании не стали комментировать.

Экстерьер X8 выполнен в стиле младшей модели X7, при этом дизайн у топовой версии автомобиля всё же свой. Внутри машины размещён сенсорный блок управления климатической установкой и тоннеля.

Длина новинки равна 4795 мм, а расстояние между составляет 2810 мм.

В движение модель приводит турбированная «четвёрка» HFC4GC1.6E 1.5 мощностью 174 до 184 л.с. Оба мотора работают с 6-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями и системой привода 4×4.

Напомним, в июне 2020 года JAC увеличил реализацию своих автомобилей на 30,37% по сравнению с июнем прошлого года. Всего за отчётный период было продано 41,4 тыс. машин. При этом с января по июнь нынешнего года было реализовано 209,37 тыс. автомобилей — на 10,97% меньше, чем годом ранее.

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