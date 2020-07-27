Салехард, , 11:13 — REGNUM На нефтяных месторождениях Ямала и Югры (районы Крайнего Севера) проходят тестирование беспилотные автомобили. Об этом сообщает RG.

Территория Крайнего Севера была выбрана как идеальный полигон для испытаний инновационных автомобилей в экстремальных погодных условиях. Кроме того, нефтедобывающие предприятия Крайнего Севера расположены на большом расстоянии от населенных пунктов, а плотность населения здесь небольшая. Таким образом, риск аварии здесь минимизирован.

Первые успешные тестирования автономных электрокаров ГАЗель Next Электро прошли на Крайнем Севере в апреле нынешнего года. Тогда разработчики испытывали искусственный интеллект (ИИ) авто на способность распознавать препятствия на дороге и маневренность.

В ходе этого тестирования машина с ИИ самостоятельно проехала около 100 км со средней скоростью 40 км/ч. Отмечается, что авто полностью соблюдало все правила дорожного движения.

Напомним, на данный момент на территории России тестирование автономных автомобилей проходит в 13 регионах.

Читайте также: Rimac раскрыл информацию о возможностях гиперкара C_Two